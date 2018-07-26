В Башкирии арестовали подозреваемых в убийстве менеджера производителя двигателей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил ходатайства СУ СКР по Башкирии об аресте четверых подозреваемых в похищении и убийстве заместителя коммерческого директора ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (Башкирия) Юрия Яшина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Суд удовлетворил все четыре ходатайства следственного управления по избранию меры пресечения в отношении четырех подозреваемых в виде заключения под стражу", - сказал представитель управления.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемого заказчика преступления, добавил он.

Как сообщалось, Яшин пропал 20 июля в Уфе. На следующий день его тело было обнаружено под городским мостом со следами телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело, проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы. В минувший вторник подозреваемые в похищении и убийстве менеджера были задержаны и вскоре дали признательные показания.

Расследование продолжается.

ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.