Что произошло за день: четверг, 26 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов о будущем Натальи Поклонской в партии, посоветовал ей принять "для себя решение". Депутат отказалась сложить мандат. Впоследствии ее коллеги не явились на заседание руководимой ею комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

- Тем временем Сергей Железняк написал заявление руководству "Единой России" о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии. Он не голосовал по проекту закона о повышении пенсионного возраста, в партии не знают почему.

- Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что предложенный законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах. Один из авторов проекта закона глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил, что запретительных намерений нет, речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей.

- Редакция российского Forbes направила заявление в прокуратуру Москвы из-за пропажи текста о бизнесе братьев Магомедовых из отпечатанного августовского номера журнала. Группа "Сумма" удивлена исчезновением материала. Вечером редакция Forbes осталась без доступа к сайту журнала, а Николай Мазурин был освобожден от должности главного реактора.

- Суд Москвы арестовал бывшего первого замминистра МЧС РФ Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, и еще двоих фигурантов дела. Экс-чиновника обвиняют в том, что он пообещал за денежное вознаграждение помочь бывшему замгубернатора Ярославской области и бывшему члену Совета Федерации Юрию Удалову получить должность губернатора одного из регионов. Удалов проходит как потерпевший.

- У здания посольства США в Пекине была взорвана бомба. Пострадал только злоумышленник - житель автономного китайского района Внутренняя Монголия.

- Суд на два месяца арестовал младшего инспектора ярославской колонии Дмитрия Соловьева, это шестой арестованный по делу об избиениях осужденного. Сам пострадавший заключенный опасается за свою жизнь. СКР требует незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае выявления фактов насилия против заключенных в следственных изоляторах и колониях.

- Исполнительный комитет Российского футбольного союза признал успешным выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года и согласовал назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера национальной сборной на новый срок.