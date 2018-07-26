Водолазы нашло тело третьего ребенка, выпавшего из лодки под Астраханью

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тело девочки 2009 года рождения, утонувшей после опрокидывания лодки под Астраханью в минувшее воскресенье, обнаружено в реке Бузан, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в четверг.

"В ходе поисковых мероприятий при содействии местного населения сотрудники МЧС и Волгоспаса обнаружили тело третьего ребенка - девочки 2009 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал Хегай.

Как сообщалось, вечером 22 июля подозреваемый взял у знакомого лодку, чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы он совершил резкий маневр, лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Троих спасти не удалось. Трагедия произошла в районе села Калинино в 10-15 метрах от берега.

По предварительным данным, лодочник был в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).