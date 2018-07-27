Горняки золоторудного предприятия приостановили голодовку в Забайкалье

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Горняки ООО "Дарасунский рудник" (Забайкальский край) получили зарплату за май, приостановили голодовку, но забастовку продолжают, сообщил "Интерфаксу" подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.

"Если нам до понедельника не выплатят зарплату за июнь, то мы продолжим голодовку", - сказал собеседник агентства.

Шахтеры золотодобывающего предприятия ООО "Дарасунский рудник" (Забайкальский край) 24 июля объявили голодовку, требуя погашения зарплаты. Задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн рублей.