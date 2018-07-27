Предъявлено обвинение заказчику убийства менеджера крупного уфимского производителя двигателей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение подозреваемому в организации убийства заместителя коммерческого директора ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (Башкирия) Юрия Яшина.

"В отношении заказчика вынесено постановление о привлечении его качестве обвиняемого (в организации совершения убийства - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Его и остальных четырех фигурантов дела арестовали на два месяца с момента возбуждения уголовного дела, уточнил представитель ведомства.

Как сообщалось, Яшин пропал 20 июля в Уфе. На следующий день его тело было обнаружено под городским мостом со следами телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело, проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы.

Во вторник подозреваемые в похищении и убийстве менеджера были задержаны и вскоре дали признательные показания.

ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.