В России

Предъявлено обвинение заказчику убийства менеджера крупного уфимского производителя двигателей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение подозреваемому в организации убийства заместителя коммерческого директора ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (Башкирия) Юрия Яшина.

"В отношении заказчика вынесено постановление о привлечении его качестве обвиняемого (в организации совершения убийства - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Его и остальных четырех фигурантов дела арестовали на два месяца с момента возбуждения уголовного дела, уточнил представитель ведомства.

Как сообщалось, Яшин пропал 20 июля в Уфе. На следующий день его тело было обнаружено под городским мостом со следами телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело, проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы.

Во вторник подозреваемые в похищении и убийстве менеджера были задержаны и вскоре дали признательные показания.

ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Башкирия, Юрий Яшин

Новости по теме

В России
ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонах
По данным "Ъ", соответствующий закон должен быть разработан к апрелю 2019 годаПодробнее
 Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца
Глава дирекции предприятия Екатерина Аверьянова также взята под стражу по делу о мошенничествеПодробнее
 И.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницы
На его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей ЗолотовПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничестве
Экс-чиновник обещал бывшему сенатору получить должность губернатора одного из регионовПодробнее
ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра ЯкираВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира
В 1945 году ученого приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайныПодробнее
 Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы
Депутат отметила, что выполняет свою работу по совестиПодробнее
 В СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора ГодуноваВ СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора Годунова
Написавший запрос депутат от КПРФ Рашкин назвал свои действия троллингомПодробнее
 Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых
В редакции не знают, кто инициировал замену материала в августовском номереПодробнее
 Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"
О возможной отставке депутата сообщают источникиПодробнее
 Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июля6 фото
26 июля
Фотохроника 26 июля
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекордаЭкономикаКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдВ миреБывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"В миреВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 27 июля

ФСИН проведет ревизию в колониях после сообщений о пытках заключенных

Воздух в Москве в пятницу прогреется до 31 градуса

Глава СПЧ остался недоволен техническим состоянием СИЗО и колонии в Воронеже

В ночной драке пассажиров транзитного поезда на Курском вокзале погиб человек

Более 700 детей, разлученных в США с родителями-нелегалами, еще не вернули в семьи

Следствие попросит суд арестовать восьмого фигуранта дела о побоях в ярославской колонии

Правительство Молдавии решило продать авиакомпанию Air Moldova

Денежная база в России выросла с 13 по 20 июля на 3,1 млрд рублей

Россия договорилась о сотрудничестве с ЮАР в Антарктике

Спотовые цены на уран достигли максимума с начала года

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разПоказатель превысил $2 млрд - впервые в истории компании Подробнее

Тематический трамвай "лидируйвалидируй" начал курсировать в Москве

Власти Москвы разрешили три акции против повышения пенсионного возраста 28-29 июля

ООН попросила Литву рассекретить расследование о тайной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом

Рынок акций РФ открылся нейтральной динамикой индекса МосБиржи и снижением РТС на 0,2%

Рубль лишь слегка снизился к доллару и евро перед заседанием ЦБ РФ

Предъявлено обвинение заказчику убийства менеджера крупного уфимского производителя двигателей

Следователи возбудили дело после гибели заключенного во владимирской колонии от пневмонии

Адвокат Сторми Дэниэлс заявил, что деньги за молчание о связях с Трампом получили еще три женщины

Горняки золоторудного предприятия приостановили голодовку в Забайкалье

Казахстанец попытался провезти в РФ почти две тысячи ящиков пива

BP купит сланцевые активы BHP в США за $10,5 млрд

Россия в июле увеличит нефтедобычу на 200-250 тыс. б/с по сравнению с квотой ОПЕК+

Третьим фигурантом дела об убийстве казахстанского фигуриста Тена оказалась девушка

На внедрение безэкипажного управления морскими судами в Минопромторге отвели десятки лет

Американский сенатор обвинила Россию в хакерских атаках на ее предвыборную кампанию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru