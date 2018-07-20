Экономика

Как российские банки принимали ЧМ-2018. Обзор

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по футболу закончился, и российский бизнес занялся подсчетом прибыли и убытков.

Отечественные банки, по всей видимости, остались в плюсе. Кредитные организации получили доход от операций в банкоматах, а эквайеры еще и от оплаты по карте в магазинах, кафе и других местах.

Комиссию за обеспечение приема карт платят ритейлеры. Обычно эти несколько процентов себестоимости товара или услуги уже заложены в конечную цену для потребителя. А вот затем эта комиссия делится между банками и платежными системами.

Опрошенные "Интерфаксом" банки, похоже, остались довольны "чемпионским", пусть и временным, ростом своего бизнеса по части платежей, обмена валют и использования банкоматов.

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Наличность и безналичность

Вполне ожидаемо болельщики из других стран часто пользовались для оплаты своих нужд картами. По оценкам Сбербанка на основе данных его сети, на снятие наличных с иностранных банковских карт пришлось 8,2% всех расходов зарубежных гостей во время чемпионата. На обмен наличной валюты пришлось 6% расходов, отмечают в своем исследовании эксперты банка.

Они также указывают, что наличные в основном предпочитали туристы из стран СНГ и Африки. "Неожиданно высока доля наличных в тратах гостей из Скандинавии. Порядка 15% потраченных сумм болельщики из Норвегии и Швеции получили в банкоматах", - говорится в обзоре. Там отмечается, что только по системам Сбербанка за время чемпионата иностранцы потратили в России 39 млрд рублей, что в два раза больше показателей всего 2017 года.

В Промсвязьбанке "Интерфаксу" сообщили, что по сети кредитной организации оборот по иностранным картам вырос более чем в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее.

В ВТБ рассказали, что во время чемпионата объем наличных валютно-обменных операций в ВТБ вырос на 15% по сравнению с маем 2018 года. Основная доля операций пришлась на доллар и евро. В то же время банк не заметил существенного роста транзакционной активности в городах-участниках ЧМ. Рост на 6% был зафиксирован только в отдельных местах - транспортных узлах, культурных объектах и точках рядом со стадионами и фан-зонами. Эти 6% показывают динамику по сравнению с операциями в этих же точках в мае.

В Росбанке "Интерфаксу" сообщили, что в регионах проведения ЧМ наблюдался рост покупки валюты на 35-40%, при этом количество операций по продаже валюты не выросло. Возможно, это связано с сезоном отпусков в России.

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Рост валютно-обменных операций отметили в "Русском стандарте". В этой кредитной организации и в МКБ также увидели увеличение объема снятия наличных в банкоматах.

"В целом, у нас в дав раза возросло количество операций по снятию наличности в банкоматах в отделениях, и в разы выросло количество валютно-обменных операций (евро и доллары)", - рассказали "Интерфаксу" в Ситибанке.

На что тратили деньги болельщики?

Еще во время ЧМ банки начали делиться статистикой о структуре трат болельщиков. После завершения мундиаля еще больше кредитных организаций обнародовали свои исследования на эту тему.

Согласно данным анализа эквайринговой сети Сбербанка, 5 млрд рублей было потрачено иностранцами на отели, 4,3 млрд рублей - на рестораны, еще 1,8 млрд рублей - на фастфуд. На одежду у болельщиков, плативших в сети Сбербанка, ушло 3,6 млрд рублей, на спортивные товары - 3,4 млрд рублей.

ВТБ не ограничился иностранными картами. В его эквайринговой сети наибольший объем транзакций зафиксирован в категории "транспорт" - около 32 млрд рублей. На втором месте по размеру трат - места общественного питания, где футбольные фанаты потратили 20 млрд рублей. "По статистике, во всех городах чемпионата мира оборот в категории "отели" вырос вдвое, в барах и ресторанах - в среднем в 2,5 раза", - сообщил ВТБ.

"По количеству операций наибольший рост зафиксирован в таких категориях, как "доставка еды" (рост в 3,3 раза), "игрушки" (2,2 раза) и "гостиницы, отели" (в 2 раза)", - комментирует данные своей сети Промсвязьбанк. В сети банка "Открытие" четверть средств болельщики потратили в заведениях фаст-фуда, барах, ресторанах и магазинах, пятая часть расходов пришлась на перелеты и проживание. "Объем транзакций на услуги авиакомпаний во время ЧМ вырос в 1,9 раза, музеев - в 1,6 раз, гостиниц - в 1,3 раза", - говорится в пресс-релизе банка.

В банке "Русский стандарт" "Интерфаксу" сообщили, что больше всего фанаты платили картами в отелях, средний чек здесь составил 25,55 тыс. рублей. На втором месте - покупки в магазинах одежды с чеком 22,23 тыс. рублей, далее - рестораны с 7,01 тыс. рублей и фастфуд с 1,466 тыс. рублей.

Деньги любят безопасность

А вот вопросы мошенничества и безопасности банковских операций во время ЧМ почти никто из опрошенных "Интерфаксом" банков комментировать не стал. Лишь в Росбанке сообщили, что не зафиксировали увеличения случаев мошенничества и каких-то новых способов хищения денег.

Еще в начале чемпионата, 18 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил журналистам, что банк не отмечает роста случаев мошенничества из-за мундиаля. На этой неделе в пресс-службе Сбербанка не стали комментировать вопросы "Интерфакса" относительно безопасности операций.

До начала спортивного события года ЦБ сообщал об особых рекомендациях для банков в связи с проведением ЧМ 2018.

Опубликованное в начале июля исследование Сбербанка по кибербезопасности свидетельствует о том, что 80% атак на российские банки остаются скрытыми - кредитные организации не хотят сообщать о понесенных потерях. О них, возможно, позднее станет известно из данных ЦБ.

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Теги: ЧМ-2018

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