Госдума отчиталась о принятии 44 законов для реализации послания президента

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу завершает свою весеннюю сессию, главным приоритетом которой стало принятие законов в рамках реализация послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Мы с вами определили для себя приоритетом его (Послания) законодательное обеспечение", - сказал спикер Вячеслав Володин, подводя на последнем в этой сессии заседании итоги работы депутатов.

Он напомнил, что в плане было заложено принятие в этой связи 67 законов. "На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть еще 18. Пять инициатив ожидаем от правительства до конца года", - сообщил политик.

По его словам, работа над этими законопроектами крайне важна. "Учитывая, что они формируют основу для достижения национальных целей, определенных майским указом президента страны", - отметил Володин.

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