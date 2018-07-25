Главой думского комитета по культуре стала Елена Ямпольская

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду избрала главой комитета по культуре члена фракции "Единая Россия" Елену Ямпольскую.

Ранее комитет по культуре возглавлял режиссер Станислав Говорухин, который скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

Ямпольская - журналист, театральный критик, с 2011 года занимает пост главного редактора газеты "Культура". До назначения главой комитета была первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее Ямпольская предлагала создать Союз, альтернативный Союзу журналистов России для патриотических СМИ. Также прославилась благодаря высказыванию: "Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог. Вторая - Сталин".