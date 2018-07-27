Глава ЦИК предложила помочь переформулировать вопрос для пенсионного референдума

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов помочь КПРФ сформулировать вопрос о пенсионном возрасте для референдума так, чтобы комиссия могла его утвердить.

"У вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос. Мы даже готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен, заявиться. И я уверена, что никаких возражений со стороны членов Центральной избирательной комиссии не будет", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в пятницу, отвечая на вопрос представителя КПРФ, может ли она озвучить корректную формулировку для вопроса на референдум о пенсионном возрасте.

Как сообщалось, ЦИК планирует на заседании в пятницу отказать КПРФ в возможности вынесения на референдум вопроса в текущей редакции.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".