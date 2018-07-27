В КПРФ узнали о намерении ЦИК отказать в проведении референдума о пенсионном возрасте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия намерена отклонить просьбу КПРФ о проведении всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент "Интерфакса".

Представитель КПРФ показал журналистам проект решения ЦИК, из которого следует, что инициативной группе будет отказано в вынесении на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста.

Центризбирком в пятницу определяет, соответствует ли сформулированный вопрос, предложенный инициативной группой для референдума, законодательству страны. В соответствии с решением Центризбиркома, Московская избирательная комиссия примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что "вопрос оказался непростым", и при необходимости комиссия проконсультируется с органами соцобеспечения. На вопрос, будут ли проводиться консультации с администрацией президента, она ответила, что "администрация президента не является госорганом, который дает консультации по таким вопросам".

Все дело в формулировке

Глава ЦИК Элла Памфилова считает правомерным вынесение на референдум вопрос об изменении пенсионного законодательства, однако, по ее словам, все дело в деталях и формулировке вопроса.

"Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. Большинство членов ЦИК считают, что это правомерно. Все дело в качестве самого вопроса", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.

Она отметила, что многие считают, что такой вопрос даже не правомерно выносить на референдум. "Мы так не считаем", - уточнила глава ЦИК.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.