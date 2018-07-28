Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Думы.

"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", - написал Косачев в фейсбуке.

Сенатор отметил, что они с Морозовым будут добиваться законодательного оформления идеи регулирования деятельности визовых центров в интересах защиты интересов российских граждан. "Так что - да, отзываем, но нет - не отказываемся от самой идеи и обязательно вернемся к ней в ходе осенней сессии", - уточнил Косачев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что законопроект об аккредитации визовых центров не нацелен на их закрытие, он призван защитить права потребителей от недобросовестных производителей таких услуг, заявил один из авторов документ.

"Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно", - написал Косачев в своем фейсбуке.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" (в части определения требований к визовымсервисным центрам) был внесен в Госдуму сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз и ряд требований к их работе.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в четверг сообщила "Интерфаксу", что этим требованиям не соответствует ни один из работающих в России визовых центров. А потому принятие законопроекта приведет к закрытию центров и появлению очередей на получение виз.