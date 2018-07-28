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Противники свалки в районе деревни Непейно сообщили о задержании 15 активистов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Порядка 15 жителей подмосковной деревни Непейно были задержаны в субботу около мусорного полигона, где осуществляли общественный контроль за ввозом мусора на свалку, сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы активистов.

"Сегодня местные жители собрались на повороте на свалку для того, чтобы проверять документы водителей мусоровозов", - заявил собеседник агентства.

По его словам, днем были остановлены несколько автомобилей, которые, по мнению активистов, незаконно вывозили мусор на полигон. Позднее к полигону прибыли сотрудники полиции, которые начали задерживать активистов. "На данный момент мы знаем, что задержано порядка 15 человек", - рассказал представитель инициативной группы.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Собеседник агентства рассказал, что активисты борьбы с полигоном ТБО "Непейно" объявили о круглосуточном дежурстве на повороте на свалку после пожара, начавшегося 25 июня. За это время ими выявлено более 300 серьезных нарушений.

Как сообщалось, в конце июня в Дмитровском районе Подмосковья горела свалка "Непейно".

Ранее на волне акций протеста против мусорных полигонов в Подмосковье местные активисты требовали закрыть "Непейно" и перекрывали ведущую к ему дорогу.

В апреле министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган называл "Непейно" в число полигонов, на которых планируется установить систему активной дегазации в текущем году.

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Теги: Подмосковье, Непейно

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