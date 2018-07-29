В России

В Кисловодске из-за непогоды около 1,2 тыс. человек пока остались без света

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Около 1,2 тыс. человек остаются без электричества в Кисловодске, где сильный ветер и ливень вечером в минувшую пятницу привел к авариям в энергосети, сообщает в воскресенье Минэнерго России.

"29 июля по состоянию на 08:00 по Москве в Кисловодске без электроснабжения остаются около 250 разноэтажных жилых домов с населением около 1,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Планируемое время завершения работ - 16:00 воскресенья.

В Кисловодске вечером 27 июля было нарушено энергоснабжение более 4 тыс. жилых домов с населением более 20 тыс. человек. Из-за непогоды было прервано газоснабжение трех частных жилых домов, частично повреждена кровля детской школы-интерната.

Ветер с порывами до 18 м/с повалил десять деревьев, пострадал один человек, он госпитализирован. Кроме того, были повреждены два автомобиля. Подтоплена также одна улица и первый этаж ТД "Кристалл".

На территории Кисловодска был установлен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий ливня и ураганного ветра.

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Теги: Кисловодск, Минэнерго

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