Путин отметил вклад ВМФ России в борьбу с международным терроризмом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский военно-морской флот вносит существенный вклад в борьбу с международным терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом", - сказал он, выступая на параде в честь дня Военно-морского флота.

Глава государства отметил и роль флота в обеспечении стратегического паритета.

Президент рассказал, что интересы России в мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок. "Мы по праву гордимся нашим Военно-Морским Флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями", - сказал он.

В воскресенье в День Военно-Морского флота России Путин принимает в Петербурге главный военно-морской парад.