Что случилось этой ночью: понедельник, 30 июля

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Новые претензии Трампа к спецпрокурору по "российскому делу" и причины массовой гибели пациентов в биробиджанском психдиспансере

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признать существование конфликта интересов, которое не позволяет ему вести объективное расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Ранее New York Times писала, что Трамп пытался отправить Мюллера в отставку именно на этом основании, однако президент все отрицал.

- Прокуратура Еврейской автономной области выяснила, что в психоневрологическом диспансере, где весной от пневмонии умерли 11 человек, пациентов вовремя не госпитализировали, не изолировали от соседей и плохо кормили.

- Создание сверхтяжелого транспортника на замену Ан-124 начнется после 2025 года, рассказал вице-премьер Юрий Борисов. "Русланы" будут модернизированы, однако их производство возобновлять не собираются.

- В Москве в понедельник простятся с писателем Владимиром Войновичем.

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