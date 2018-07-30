Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте юноши, напавшего на полицейского

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте подростка, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

О соответствующем решении объявил судья Дмитрий Гордеев. Заседание пройдет в закрытом режиме в связи с тем, что обвиняемый, которого следствие просит заключить под стражу, - несовершеннолетний.

Как сообщалось, 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По версии следствия, днем в минувшую пятницу на улице 1-я Брестская, д. 33 в Москве, около посольства Словакии он напал на сотрудника полиции, после чего скрылся.

Полицейский в результате инцидента был госпитализирован. По данным осведомленного источника "Интерфакса", потерпевший - командир взвода по охране посольств и консульств, получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову, и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В ночь на воскресенье подозреваемый подросток был задержан. Как пояснили "Интерфаксу" в столичном главке Следственного комитета, в ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений.

В ведомстве также сообщили, что молодому человеку планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу.