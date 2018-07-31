Источник сообщил о возможном назначении генерала Журавлева командующим ЗВО

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) может быть назначен генерал-полковник Александр Журавлев, который руководит российской группировкой в Сирии, сообщил во вторник информированный источник "Интерфакса".

"Такое назначение весьма вероятно", - сказал источник агентства.

О том, что Журавлев возглавит ЗВО, сообщает также газета "Коммерсантъ". Издание отмечает, что Журавлев является командующим войсками Восточного военного округа, в настоящее время находится в Сирии и руководит российской группировкой.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Указом президента начальником нового управления и заместителем министра обороны назначен генерал-полковник Андрей Картаполов.

А.Картаполов - генерал с сирийским опытом. С ноября 2015 года он занимал должность командующего войсками ЗВО.

ЗВО - оперативно-стратегическое объединение, главная задача которого - оборона России на западном направлении. Округ создан в ходе военной реформы 2008 - 2010 годов на базе Ленинградского и Московского военных округов. Штаб ЗВО находится в Санкт-Петербурге.