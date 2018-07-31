В Ульяновске изъяли недвижимость "Свидетелей Иеговы", переданную России безвозмездно

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновске обратил в собственность РФ крупный объект недвижимости, который ранее принадлежал представителям запрещенного объединения "Свидетели Иеговы".

"В 2017 году местная религиозная организация "Свидетели Иеговы" передала безвозмездно в рамках договора пожертвования Ассоциации Свидетелей Иеговы (Португальская Республика) нежилое помещение площадью более 200 кв. м на улице Пушкарева", - сообщает прокуратура Ульяновской области во вторник.

Прокуратура напоминает, что ранее Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление Минюста РФ о ликвидации организации "Свидетели Иеговы" и обращении их имущества в собственность России.

"Таким образом, прокуратура считает, что сделка, направленная на безвозмездную передачу помещения на улице Пушкарева, являлась мнимой. Она была заключена лишь с целью избежать наступления неблагоприятных последствий в виде правомерного изъятия имущества", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании договора пожертвования недвижимого имущества недействительным и обращении его в собственность РФ. В настоящее время иск удовлетворен.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.