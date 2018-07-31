Замначальника ФСИН извинился перед избитым в ярославской колонии Макаровым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко принес извинения за инцидент с жестоким избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии.

"Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Стыдно за то, что они творили. Это недопустимо, конечно. Извинения Макарову обязательны", - сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он также сообщил, что все причастные к избиению Макарова будут уволены.

"Позиция директора ФСИН, как и всего руководства - что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться", - сказал Максименко.

Ранее "Новая газета" выложила в сеть видео с избиением Макарова сотрудниками колонии №1 в Ярославской области. Появление видеозаписи с пытками вызвало большой резонанс. Возбуждено уголовное дело. Арестованы семь сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.