Замначальника ярославской колонии отправили под домашний арест по делу о пытках

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Заволжский суд Ярославля в пятницу рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения заместителю начальника ярославской ИК-1, сотрудники которой избили осужденного.

"Суд постановил назначить меру пресечения в виде домашнего ареста Ивану Калашникову", - заявил судья. При избрании меры пресечения суд учел ряд обстоятельств, включая состояние здоровья И.Калашникова.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова. На записи видно, как 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы. Изначально срок задержания Калашникова был продлен на 72 часа.