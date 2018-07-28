Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайство об аресте младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд постановил арестовать Цветкова сроком на один месяц и 26 дней, до 20 сентября", - сказала пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы. Замначальник колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

После выхода публикации о Макарове стали появляться сообщения об избиениях и убийстве заключенных в других российских колониях - в частности, в Брянске.