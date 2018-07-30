Группа заключенных в одной из ярославских колоний объявила голодовку

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №8 в Ярославской области группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, написали заявления об отказе от приема пищи, сообщила пресс-служба регионального УФСИН в понедельник.

Все они требуют создания льготных условий отбывания наказания.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и Общественной наблюдательной комиссии.

Администрация учреждения провела разъяснительные беседы со всеми осужденными, для них был организован медицинский осмотр. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня, отметили в пресс-службе.

Ранее после появления видео пыток заключенного Евгения Макарова в одной из колоний Ярославской области были арестованы семеро сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.