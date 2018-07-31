Глава Гидрометцентра спрогнозировал снижение урожая зерновых на 15-20%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Урожай зерновых культур на территории России будет ниже прошлогодних значений, заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"По прогнозам Росгидромета, урожай в этом году для зерновых, зернобобовых ожидается на 15-20% ниже прошлогоднего", - сказал Киктёв на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об агрометеорологической обстановке в России и прогнозах урожая.

Метеоролог пояснил, что условия на Урале и в Сибири по формированию урожая оцениваются как удовлетворительные и нормальные - "то есть ситуация не настораживающая".

На европейской территории страны ситуацию Киктёв назвал неоднородной: в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Приволжском федеральном округе в первой половине июля отмечались атмосферные и почвенные засухи. За последние две недели в которых регионах прошли осадки, однако они были неоднородными и точечными.

"Сильные осадки распределялись неравномерно, очень пестро", - прокомментировал метеоролог.

Также сообщалось, что град и ураган повредили сельхозугодия на Кубани и в Приамурье.

Россия в 2017 году собрала рекордный урожай зерновых - 135,4 млн тонн.