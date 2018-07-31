Адвокат Третьяков не признал вину в хищении денег у НПО им.Лавочкина

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фигурант дела о хищениях средств госкорпорации "Роскосмос" в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков заявил в суде о своей невиновности, передает корреспондент "Интерфакса".

"Все, что мне нужно сейчас доказать следствию, - это то, что я и мои представители участвовали в 20 арбитражных разбирательствах. Это более 200 слушаний. У меня 26 человек в подчинении - неужто мне некого было отправить представлять НПО Лавочкина?" - заявил Третьяков в Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте.

Адвокат попросил не заключать его под стражу. "Я прошу отпустить меня под подписку, чтобы я мог вступить в состязательный процесс со следствием, а не мотался по карцерам", - подчеркнул он, обращаясь к суду.

Третьякову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие просит арестовать его на срок по 20 сентября.

Адвокат был задержан в воскресенье в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Иркутска, где он был в отпуске и участвовал в соревнованиях по аквабайку.

Бабушкинский суд 26 июля санкционировал арест на два месяца главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции объединения Екатерины Аверьяновой по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, руководители предприятия вместе с Третьяковым похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы НПО проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.