Коллеги адвоката Третьякова заявили, что он не скрывался от следствия по делу НПО им. Лавочкина

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В адвокатской конторе "Третьяков и партнеры" опровергли информацию о том, что адвокат Игорь Третьяков, который фигурирует в деле руководителя НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, скрылся от следствия.

"Информация, появившаяся сегодня в СМИ со ссылкой на данные на СК РФ о том, что адвокат Игорь Третьяков в настоящее время скрылся от следствия, не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в компании в четверг.

Там отметили, что Третьяков с семьей вылетел в ночь на 25 июля в Иркутск, где на Байкале проходит фестиваль по аквабайку.

"Данная поездка была запланирована еще в середине июня", - подчеркивается в заявлении.

По данным следствия, гендиректор "НПО им. С.А. Лавочкина" Сергей Лемешевский, его подчинённая Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков обвиняются в хищении денежных средств госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО".

Следствие намерено просить суд об аресте Лемешевского и Аверьяновой.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что гендиректор НПО им.Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 330 млн рублей предприятия путём оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнёры".