Суд отказался отпустить из-под ареста бывшего соратника Трампа Манафорта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд США во вторник отклонил прошение экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта об освобождении из-под стражи перед началом слушаний, сообщает во вторник Bloomberg.

Таким образом, уточняет агентство, попытка Манафорта оспорить решение судьи, распорядившегося взять его под стражу до начала слушаний, окончилась неудачей.

Bloomberg напоминает, что во вторник в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) начинаются слушания по делу Манафорта.

На следующем этапе слушаний, который стартует 17 сентября, Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия (в Вашингтоне).

Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на более чем $30 млн, которые он отмывал через оффшоры, в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сторона обвинения настаивает на том, что еще в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Эти денежные средства были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход П.Манафорта резко упал, отмечала британская газета The Guardian.

Западные СМИ отмечают, что Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

Несмотря на то, что обвинения в адрес Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на попытки Москвы повлиять на результаты президентских выборов.