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Заключенный ИК-8 Ярославля опроверг слова омбудсмена о прекращении голодовки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Заключенный ярославской исправительной колонии номер 8 Евгений Макаров рассказал адвокату, что он и еще пятеро осужденных продолжают голодовку, тогда как региональный омбудсмен заявлял, что голодовка уже прекращена, сообщили в фонде "Общественный вердикт".

"Заключенный рассказал (адвокату Якову Ионцеву - ИФ), что действия администрации вынудили заключенных объявить голодовку. Макаров был вынужден присоединиться к голодовке. Сейчас голодает от шести до восьми человек", - говорится распространенном во вторник заявлении фонда.

У омбудсмена другая информация

В свою очередь, другой защитник Макарова Ирина Бирюкова сообщила, что Ионцев посетил подзащитного уже после того, как в колонии побывал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, заявивший, что заключенные прекратили голодовку. По словам адвоката, Макаров "сказал, что голодовка продолжается".

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Ранее во вторник Бабуркин заявил "Интерфаксу", что все шестеро объявивших голодовку в ИК-8 заключенных "приняли решение прекратить голодовку".

Накануне в управлении ФСИН по Ярославской области заявили, что группа осужденных ярославской колонии N8, "ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания".

В ведомстве добавили, что "в учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии".

Требуют горячую воду и перегородку в туалете

В то же время, согласно заявлению фонда "Общественный вердикт", заключенные, жалуются "в первую очередь, на условия содержания". "На стенах в камерах не убирают плесень. Заключенных ограничивают в чтении газет, в написании жалоб в госорганы из штрафного изолятора, на то, что ограждение, закрывающее отхожее место, слишком низкое и не обеспечивает приватность. (...)Администрация не выдает кипяток, чтобы развести растворимые супы. Это делается в издевательской форме. Предлагается разводить еду горячей водой из-под крана, при том, что горячей воды нет", - говорится в заявлении.

Пытки в колонии

Ранее "Новая газета" опубликовала видео избиения Макарова сотрудниками колонии летом прошлого года, когда тот еще находился в исправительной колонии N1 Ярославля. На записи 18 сотрудников учреждения пытают мужчину, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в Ярославле арестованы и заключены под домашний арест восемь человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, а само расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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Теги: ФСИН, Ярославская область, Евгений Макаров

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