Заключенные ярославской колонии прекратили голодовку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Заключенный Евгений Макаров, чье избиение сотрудниками колонии было снято на видео, и еще пятеро осужденных прекратили голодовку в ярославской исправительной колонии номер 8, которую они объявили 30 июля, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

"Я только что посетил колонию. Заключенные приняли решение прекратить голодовку. Все шестеро", - сказал Бабуркин.

Он отметил, что администрация колонии пообещала улучшить условия содержания осужденных. Так, они "получат горячую воду, количество сигарет на прогулке будет увеличено, периодическую прессу разрешат читать днем, колония приобретет шашки и будет их выдавать", - сказал Бабуркин.

Как сообщалось, в понедельник несколько осужденных колонии N8, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, написали заявления об отказе от приема пищи. Все они требуют улучшения условий отбывания наказания.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и Общественной наблюдательной комиссии. По информации УФСИН по региону, обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видеозапись истязаний заключенного Евгения Макарова 18-ю сотрудниками колонии, которые били кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. По делу арестованы семь сотрудников ИК-1. Еще один подозреваемый - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.