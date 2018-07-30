Режим ЧС снят в Приамурье после нормализации паводковой обстановки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Амурской области из-за сложной паводковой обстановки, отменен, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На реках области сохраняется повышенная водность, однако гребень паводковой волны сместился на территорию ЕАО. На всем протяжении реки Амур преобладает устойчивый спад уровней воды на 5-48 см, пойма затоплена на глубину 0,1-1,6 метра.

По данным на понедельник, подтопленными в регионе остаются 10 дворовых территорий, три участка дорог местного значения и свыше 8 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Ранее власти региона заявляли, что жители области, в чьи дома зашла вода выше уровня пола, получат 30 тыс. рублей из резервного фонда Приамурья. Еще по 30 тыс. на одно пострадавшее домовладение выделят резервные фонды районов. По 10 тысяч рублей получат семьи, утратившие свой урожай. Адресная социальная помощь (10 тыс. рублей на одну семью) будет оказана тем, кто утратил жизненно необходимое имущество.