В Думе предложили ввести "период охлаждения" для возврата купленных в кредит товаров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Законопроект, который дает право физлицам в течение 14 дней вернуть купленный в кредит потребительский товар надлежащего качества (или предоплаченную услугу) и не платить при этом штрафы и проценты, внесен в Госдуму РФ.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы - депутаты Дмитрий Ионин и Федот Тумусов ("Справедливая Россия").

В настоящее время потребитель может вернуть или обменять купленный не в кредит непродовольственный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки, при сохранении товарного вида и наличии чека. При этом, если товар или услуга были приобретены в кредит, то кредитор может потребовать выплаты штрафов и неустоек, предусмотренных в договоре.

Законопроект предлагает внести в действующий закон о защите прав потребителей так называемый "период охлаждения" - 14 дней, не считая дня покупки. В течение этого периода потребитель имеет право на обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, купленного в кредит, или отказаться от предоплаченной в кредит услуги. При этом потребителю возвращается все платежи, уплаченные за товар или услугу.

В законопроекте особо оговаривается, что действие "периода охлаждения" распространяется на товары и услуги, приобретенные вне офисов и структурных подразделений банков, то есть в магазинах и других пунктах приема заявлений.

Авторы законопроекта отмечают высокую социальную значимость потребительских кредитов среди граждан. "При этом представляется затруднительным доказывать корыстный мотив организаций-распространителей, ведь потребители сами соглашаются на покупку товаров и услуг. Видится необходимым законодательно закрепить дополнительный механизм защиты таких категорий лиц, так называемый "период охлаждения", чтобы граждане имели возможность оценить последствия совершенного ими действия", - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.