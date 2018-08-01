В России Арест братьев Магомедовых

Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев Магомедовых

Стало известно, что бывший финансист "Суммы" Александр Кабанов был заключен под стражу почти за два месяца до ареста владельцев группы

Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев Магомедовых
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов в Тверском суде
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следствие утяжелило обвинение находящимся в международном розыске фигурантам уголовного дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"По делу проводятся следственные действия в соответствии с планом, в том числе с обвиняемыми, которые находятся в международном розыске. Двум из них обвинение переквалифицировано с тех статей, которые были, на 210-ю (создание преступного сообщества и участие в нем), а также добавлены эпизоды преступной деятельности. Направлены запросы о правовой помощи, связанные с необходимостью их задержания", - сказал следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Магомедовых.

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"Помимо этого, с момента последнего продления ареста (братьям Магомедовым - ИФ) по делу дополнительно допрошены обвиняемые. В том числе обвиняемый Кабанов - это один из бывших финансистов группы компаний "Сумма". Ему также переквалифицированы действия по 210-й статье. Он находится под стражей, с ним проводятся следственные действия", - добавил Будило.

Бывший финансист группы компаний "Сумма" Александр Кабанов был заключен под стражу Тверским судом Москвы почти за два месяца до ареста владельцев группы Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"В отношении Кабанова 8 февраля было вынесено постановление о заключении под стражу. Последний раз срок его ареста продлен до 6 октября", - сказала она.

Как следует из постановления суда, Кабанову инкриминируется "совершение деяния, относящегося к преступлениям против собственности, связанного с хищением денежных средств ПАО "ФСК ЕЭС".

Свою вину он не признает.

Следователи МВД обвиняют братьев Магомедовых в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Местонахождение похищенных денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.

Всего в уголовном деле, связанном с группой "Сумма", в настоящее время семь эпизодов - они касаются мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании" (ФСК), "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), строительством стадиона в Калининграде и др.

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Теги: Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов

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