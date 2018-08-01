Кудрин рассказал о сокращении числа чиновников в России на треть благодаря цифровизации

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Развитие цифровизации позволит сократить на треть число чиновников в РФ к 2024 году, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации", - сказал Кудрин на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Он отметил, что Счетная палата в будущем будет проводить меньше проверок, но "видеть всё".

Отвечая на вопрос председателя Совета, сенатора Андрея Турчака, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин отметил, что речь идёт обо всех, и о Счетной палате "в полной мере".

Глава Счетной палаты также заявил о необходимости создания "цифровых двойников" - единых аккаунтов для хранения всех данных, как для граждан, так и для органов государственной власти. "Мне кажется, "цифровой двойник" Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты", - добавил Кудрин.

Он также заявил, что люди уже отчасти становятся роботами, "наша телефонная книжка, наши графики, мы уже это не помним, это наш внешний блок".