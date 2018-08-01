Мотоцикл проекта "Кортеж" поступит в продажу под брендом "Иж"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мотоцикл проекта "Кортеж" поступит в свободную продажу под брендом "Иж", сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом "Иж". Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной", - рассказал Чемезов.

Будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, который выйдет под брендом Aurus, пока не решено, но в нем будут использовать те же дизайнерские и технические решения, отметил глава "Ростеха", "Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом - в этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками", - сообщил Чемезов.

Проект "Кортеж" - неофициальное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл. Реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Сообщалось, что в свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года.