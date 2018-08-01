Осужденного экс-начальника колонии в Коми обвинили в махинациях при поощрении сотрудников

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывшего начальника исправительной колонии №19 в Ухте (Коми) Юрия Амосова, приговоренного к 9,5 годам общего режима, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении средств.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в прокуратуре Ухты, по версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2016 года Амосов, используя полномочия вопреки интересам службы, вывел из бюджета ИК-19 средства, предусмотренные на выплату зарплаты и поощрений сотрудникам. Таким образом он решил облегчить себе и подчиненным задачи по проведению ремонта некоторых зданий учреждения, желая избежать обязательной процедуры приобретения необходимых материалов. Для совершения преступления он вступил в сговор с главным бухгалтером, которая по согласованию с начальником дала подчиненным указание составить подложные документы. Затем фигуранты дела подписали приказы о поощрении приближенных Амосову сотрудников.

"В результате незаконных действий из бюджета вывели 724 тысячи рублей. Работники колонии денег не получили, а Амосов израсходовал их по собственному усмотрению", - отметил собеседник агентства.

Экс-начальника колонии и главного бухгалтера исправительного учреждения обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Амосову также вменяют присвоение с использованием служебного положения. Уголовное дело поступило для рассмотрения в Ухтинской горсуд.

Начальник колонии №19 в Ухте был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый избил одного из осужденных, а также поручил двоим подчиненным применить к осужденному физическое насилие. Чтобы скрыть факт избиения, он приказал специалисту оперативного отдела колонии сфальсифицировать объяснения работников медчасти, внеся в них сведения о том, что

осужденный получил повреждения при попытке суицида.

В апреле 2015 года начальник колонии совершил с помощью резиновой палки в отношении осужденного насильственные действия сексуального характера за дисциплинарный проступок.

В ночь на 3 мая того же года он поручил начальнику оперативного отдела колонии силой поочередно удерживать двух осужденных, а сам бил их табуреткой по голове и животу.

В январе 2016 года обвиняемый, зная о процессуальной проверке в отношении него по заявлению осужденного, поручил своим подчиненным составить недостоверные материалы служебной проверки, которые исключают его вину в избиении.

Начальнику ухтинской колонии также вменялось присвоение 55 тыс. рублей за продажу находившегося в колонии лома черных металлов.

В январе 2018 года суд признал Амосова виновным в насилии над осужденными, злоупотреблении полномочиями и присвоении средств. Он получил 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Пытки в ярославской колонии

После выхода в "Новой газете" публикации о пытках заключенного Евгения Макарова стали появляться сообщения об избиениях и убийстве заключенных в других российских колониях - в частности, в Брянске.

На видеозаписи истязаний Макарова 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Всего по делу арестованы семь сотрудников ИК-1. Еще один подозреваемый - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.