У убитых в ЦАР российских журналистов было с собой около 8,5 тысяч долларов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - У членов съемочной группы из России, убитых в Центральноафриканской Республике, было с собой около 8,5 тысячи долларов, сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского.

"У Орхана, Александра и Кирилла была при себе достаточно крупная сумма денег наличными - порядка 8,5 тысяч долларов, что являлось резервом на случай чрезвычайной ситуации, например, для найма охраны в случае необходимости. Естественно, что также у съемочной группы была с собой необходимая для работы видео и фотоаппаратура",- говорится в сообщении центра в социальных сетях.

Накануне стало известно, что в ЦАР были убиты российские журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях. Предварительной причиной их убийства назвали грабеж.

В ЦУР Ходорковского позже заявили, что вместе с международными организациями выясняет причины гибели журналистов.

"Вместе с рядом международных организаций ЦУР проводит собственное расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и выявление виновных", - говорится в сообщении центра.

Там отметили, что расследование, для съёмок которого журналисты прибыли в ЦАР, являлось совместным продуктом и длилось уже несколько месяцев; большая часть материалов, которая могла быть собрана в России, уже была готова.