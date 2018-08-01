Российских журналистов за день до гибели в ЦАР задерживала полиция

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Режиссера-документалиста Александра Расторгуева, погибшего вместе с двумя другими членами съемочной группы в Центральноафриканской республике, задерживала местная аполиция за день до нападения, сообщила агентству "Интерфакс" его коллега и соавтор сценарист Сусанна Баранжиева.

"За день до нападения он писал мне, что их задержали полицейские. Я спросила за что, он ответил, что там нельзя снимать. Пришлось полицейскому давать взятку, чтобы выбраться оттуда", - рассказала Баранжиева.

Расторгуев, по ее словам, писал, что первый день съемок вышел пустым, а основной материал они должны были снять 30 июля. "Он говорил, что логистика там никуда не годится. И ужасно, что нет переводчика, потому что водитель ничего не понимал. Я написала ему, чтобы они никуда не двигались, пока не разберутся с водителем, потому что нельзя двигаться с тем, в ком не уверены, и он со мной согласился", - добавила Баранжиева.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.