Погибший в ЦАР режиссер Расторгуев попал в съемочную группу в последний момент

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Режиссер-документалист Александр Расторгуев, погибший вместе со съемочной группой в Центральноафриканской республике, попал в нее за сутки до отлета вместо другого человека, сообщила "Интерфаксу" его коллега, культурный обозреватель ГТРК "Дон-ТР" Любовь Суркова.

"У Александра, насколько я понимаю, был какой-то перерыв между своими съемками, а так как он был человеком профессиональным и с репутацией того, кто не боится таких ситуаций, его пригласили в этот проект", - сказала Суркова.

Она отметила, что, по словам других коллег Расторгуева, он за сутки собрался в поездку и в день трагедии выходил на связь. "30 июля он последний раз выходил на связь со своим многолетним соавтором Сусанной Баранжиевой, а вечером уже на связь не вышел. Насколько я знаю, тело Александра должны доставить в Москву 3 августа, его родители отправляются туда, после чего уже будет решаться, где состоятся похороны", - добавила Суркова.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.