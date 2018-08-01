Дорожный картель похитил более 17 млрд рублей в Дагестане

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело об ограничении конкуренции после проверки дорожной отрасли в Дагестане, где похищено 17 млрд рублей, сообщили в прокуратуре региона.

"Установлено, что представители обществ с ограниченной ответственностью "Дорстройотряд-99", НПО "Дормост", "Бурбау", ИПТС - "Транспроект" и акционерного общества "Мостоотряд-99" заключили и реализовали между собой ограничивающее конкуренцию соглашение. Это позволило минимально снижать цену государственных контрактов, чем систематически искусственным путем обеспечивали победу своих организаций в электронных аукционах", - говорится в сообщении.

Таким образом, с августа 2016 по июнь 2018 года в результате проведенных по такой схеме года закупок в сфере строительства, ремонта (реконструкции), содержания и обслуживания дорог и сопутствующих объектов на территории Дагестана указанные лица незаконно получили более 17 млрд рублей. Дело возбуждено п. "в" ч. 2 ст. 178 (ограничение конкуренции) УК РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба в Дагестане выявила два картеля - в дорожной сфере и медицине, которыми в сумме похищено более 25 млрд рублей.