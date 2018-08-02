Сироты вышли на митинг во Владивостоке, требуя обеспечить их жильем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сироты в четверг вышли на митинг во Владивостоке, добиваясь предоставления жилья, положенного им по закону, сообщил корреспондент "Интерфакса" с места события.

"Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности. Прокуратуре - поставить на контроль распределение квартир", - говорится в резолюции митинга.

На митинг, который прошел в 30-градусную жару, приехали участники и из других городов Приморья - Артема, Уссурийска, Находки. Они вышли с плакатами, на которых содержались требования к администрации.

Личные истории

Участники митинга заявляли, что решение квартирного вопроса для них затягивается на годы.

"В Уссурийске я - 194-я в очереди, в которую встала три года назад. Мне уже больше 30 лет. Наверное, получу квартиру к пенсии. Выходит ребенок из детского дома в 18 лет, и куда ему идти жить, на вокзал? И так 7 тыс. человек ходят, перебиваются. У меня ребенку 8 лет, а жилья нет, купить квартиру я не могу", - сказала участница митинга Елена Чопина.

Еще одна участница акции рассказала, что из-за отсутствия прописки не может найти работу. "Встала на учет в сентябре 2014. Я сирота и столкнулась вот с такой проблемой. Я получила высшее образование, хочу устроиться на хорошую работу, но не могу пройти медкомиссию, потому что у меня нет прописки. И поэтому не могу получить свою работу. Без прописки не могу пойти в поликлинику, где тоже требуют прописку. Нам нужно хоть что-то: сертификат, жилье, чтобы была какая-то опора", - добавила участница митинга Ксения Лусович.

По словам еще одной выступавшей, Марины Васильевой, которая является опекуном двоих детей, ее семье из восьми человек приходится жить в однокомнатной квартире. "Есть решение суда о том, что моей дочери должны предоставить жилье. Обращались в прокуратуру, скулим перед дверями администрации. Мне 75 лет, это очень тяжело", - сказала Васильева.

По данным организаторов, в митинге приняли участие около 30 человек. Это сироты, воспитавшиеся в Приморье, и их семьи. В пресс-службе УМВД сообщили, что пока не располагают данными о количестве участников акции.

Прошлые акции протеста

Это не первая акция протеста, которую проводят приморские сироты во Владивостоке. 13 июня шесть жительниц Приморья установили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку, добиваясь предоставления жилья, положенного им по закону как детям-сиротам. У всех девушек были решения суда о предоставлении им квартиры. Голодовка продолжалась сутки. В итоге власти выделили участницам акции временное жилье.

30 июня сироты вышли на митинг во Владивостоке с требованием увеличить количество денег, выделяемых для обеспечения детей-сирот жильем. Коме этого, они настаивали на принятии краевого закона, который бы позволял привлекать к строительству социального жилья частных инвесторов-застройщиков.

Также житель Владивостока через суд потребовал от Законодательного собрания Приморья изменить краевой закон о сиротах и положенном им жилье таким образом, чтобы льготники получали свои квартиры при достижении 18 лет, а не ожидали их годами в очередях.

Семь тысяч желающих

По данным властей региона, сейчас в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильем необходимо более 8 млрд рублей. В краевом бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено около миллиарда рублей.

С начала года 178 человек были обеспечены жилыми помещениями. До конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы - строительство 12 жилых домов. Законодательное собрание края передало в Госдуму предложение об изменении федерального закона, которое позволит обеспечивать сирот квартирами с помощью жилищных сертификатов.