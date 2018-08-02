Десятый сотрудник ярославской колонии арестован по делу об избиении осужденного

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля в четверг арестовал младшего инспектора ИК-1 Андрея Зыбина по уголовному делу об избиении осужденного, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста сроком до 20 сентября", - сказал судья.

Таким образом Зыбин стал десятым сотрудником колонии, арестованным по делу об избиении осужденного Евгения Макарова. Еще один фигурант - замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивали кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.