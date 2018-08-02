Суд арестовал девятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Заволжский суд Ярославля в четверг отправил под стражу на два месяца младшего инспектора Алексея Андреева по делу об избиении осужденного Евгения Макарова в исправительной колонии N1, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство об аресте Андреева", - сказал судья.

Таким образом, Андреев стал девятым сотрудником колонии, арестованным по делу об избиении осужденного Макарова. Кроме него семеро отправлены в СИЗО, а замначальника колонии Иван Калашников помещен под домашний арест.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видеозапись истязаний Макарова: на ней 18 сотрудников колонии бьют его кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

После публикации видео было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, его расследование передали в Центральный аппарат Следственного комитета.