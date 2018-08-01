Следствие решило, что обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почте

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, по данным следствия, передавал секретные материалы через интернет-переписку. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат "Команды-29" Евгений Смирнов в среду.

"Согласно материалам дела, передача секретных данных происходила с помощью электронной переписки", - сказал собеседник агентства.

Адвокат уточнил, что речь идет о переписке по электронной почте.

"Кудрявцев передал секретные документы в одну из стран НАТО", - добавил Смирнов, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был задержан после обысков, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации "Роскосмос".

Ему инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ). По данным газеты "Коммерсант", 74-летнему Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на арест Кудрявцева.

По словам сына арестованного Ярослава Кудрявцева, его отец вину не признает.

Он также ранее ранее сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в доме его отца в сентябре 2017 года, но задержан он был 20 июля 2018 года.