Суд над полковником Захарченко начнется 14 августа

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

По версии следствия, Захарченко вместе с находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Кроме того, следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.