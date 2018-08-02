Суд над полковником Захарченко начнется 14 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил на середину августа рассмотрение по существу уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, сообщил журналистам адвокат Александр Горбатенко.
"Первое судебное заседание по существу назначено на 14 августа", - сказал адвокат.
В четверг 2 августа состоялось предварительное слушание по уголовному делу. Согласно законодательству, заседание прошло в закрытом режиме.
Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.
По версии следствия, Захарченко вместе с находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
Кроме того, следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.
Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".
Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.