Защита Захарченко оспорила в ВС РФ передачу государству имущества на 9 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Защита экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко направила кассационную жалобу в Верховный суд России на решение об обращении в доход государства имущества и денежных средств близких офицера на 9 млрд рублей.

"В коллегию Верховного суда по гражданским делам направлена кассационная жалоба в интересах Дмитрия Захарченко, (его бывшей гражданской жены) Семыниной и их несовершеннолетней дочери", - сообщил "Интерфаксу" адвокат полковника Александр Горбатенко в среду.

"Мы просим Верховный суд отменить решение Никулинского суда (об обращении в доход государства имущества и денежных средств - РФ), а исковые требования Генеральной прокуратуры - оставить без удовлетворения", - пояснил Горбатенко.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на родственников Захарченко и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Ирина Петрушина и Семынина.

В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами на решение, в передаче которых на рассмотрение Президиума Мосгорсуда им, однако, было отказано.

В настоящее время компетентные органы исполняют решение Никулинского суда. Так, в начале июля в Следственном комитете сообщили, что обращенные в доход государства миллиарды, изъятые в квартирах родственников полковника, перечислены на счет Казначейства России.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.