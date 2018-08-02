Суд арестовал младшую из сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы отправил под арест младшую из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

"Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении несовершеннолетней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября", - сообщила агентству пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

Также в четверг суд рассмотрит вопрос об аресте еще двух сестер.

Все три заседания изначально были назначены к рассмотрению в закрытом режиме, поскольку, по словам пресс-секретаря суда, "рассмотрение данных материалов могут повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых".

В пятницу 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери 17, 18 и 19 лет.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Как заявил агентству Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания, - девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал".

Кроме того, по словам Мельникова, сестры "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь".