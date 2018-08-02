Что произошло за день: четверг, 2 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ и введение "самых болезненных" ограничений. В том числе, новые санкции против российских официальных лиц, олигархов и др., запрет транзакций, связанных с суверенным долгом РФ, санкции против инвестиций в энергетические проекты, а также возможность вводить "секторальные санкции" против любого жителя РФ.

- Источник сообщил, что неопознанный самолет накануне опасно сблизился и чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву.

- Заместитель главного редактора Центра управления расследованиями Анастасия Горшкова была допрошена в СКР по делу об убийстве журналистов в ЦАР. МИД сообщает, что медики осмотрели тела погибших и не нашли на них следов пыток.

- Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут представлять сборную Украины В Союзе биатлонистов России заявляют, что пока документов не видели.

- Борис Титов в интервью "Интерфаксу" заявил, что, по его мнению, момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж.

- Рыночная стоимость компании Apple Inc. в ходе торгов превысила $1 трлн.

- Cуд Москвы отправил под арест младшую из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Также в четверг суд рассмотрит вопрос об аресте еще двух сестер.

- Федор Смолов признал, что именно он был за рулем BMW, который попал в ДТП накануне. По словам футболиста, который скрылся с места аварии, "он плохо себя чувствовал" и потерял контроль над машиной.

- Экс-совладельца Urban Group Андрея Пучкова объявили в международный розыск. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.