В СИЗО к обвиняемой в госизмене эксперту фонда Горчакова не пустили священника

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Руководство СИЗО "Лефортово" отказалось допустить священника к арестованной по обвинению в государственной измене жительнице Калининграда Антонине Зиминой, сообщил в среду сотрудник Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев.

Правозащитник отметил в своем блоге, что женщина "выглядела подавленно, а когда рассказывала о запрете на встречу со священником - заплакала".

Кроме того, следователь отказал Зиминой в допуске в дело для ее защиты адвоката Ивана Павлова. "Он мотивировал отказ тем, что у Антонины уже есть адвокат по соглашению", - сказал Еникеев.

Зимина рассказала представителю ОНК, что уже четыре дня ничего не ест, потому что нет аппетита, только пьет воду и кофе. "Также Антонине нашли соседку, и теперь она в другой камере с другой женщиной. Но Антонина написала заявление с просьбой переселить ее обратно в одиночную камеру, при этом никаких жалоб на новую соседку не было, видимо так просто одной комфортнее", - написал правозащитник.

Ранее ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Зимина была доставлена в СИЗО "Лефортово" 4 июля. Тогда же Лефортовский суд Москвы избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком два месяца.

Зиминой предъявлено обвинение в государственной измене (ст.275 УК РФ). Свою вину женщина не признает и не понимает, за что была задержана.

Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ.