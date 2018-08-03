ФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колониях

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова заявила, что ничего не знает о существовании письма экс-мэра Евгения Урлашова о пытках в колониях.

"Я не в курсе этого письма. Оно ко мне не поступало", - сказала Ефимова "Интерфаксу".

В свою очередь, в региональном УФСИН опровергли информацию о том, что письмо написано экс-мэром. "Сведения о подготовке и направлении осужденным Урлашовым в СМИ каких-либо писем о неправомерных действиях сотрудников учреждениях своего подтверждения не нашли. Никаких заявлений и жалоб от осужденного также не поступало. Проверка проводилась с применением средств видеофиксации", - отметил сотрудник пресс-службы управления.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в силовые ведомства поступило подобное письмо, но оно не было подписано Урлашовым. "Поступало анонимное письмо", - сказал источник.

В среду ярославский сайт 76.ru опубликовал фрагменты письма, якобы написанного Урлашовым. В них сообщается о том, что пытки "ежедневно происходят во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России", говорится также о применении силы к заключенным в ярославском и рыбинском СИЗО.

В августе 2016 года Урлашов был осужден за получение взятки в размере 17 млн рублей и в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 60 млн рублей.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний осужденного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников ярославской колонии длительное время избивали кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.