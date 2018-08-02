В Госдуме предложили отменить визы для круизных туристов и спортивных болельщиков

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия должна упростить визовый режим, в том числе отменить визы для круизных туристов и спортивных болельщиков, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Если говорить об облегчении визового режима, то в первую очередь в этом нуждаются регионы, в которых есть морские порты - Владивосток, Крым, Кубань, Калининград, Санкт-Петербург, северные регионы. При этом для некоторых категорий граждан визы вообще надо отменить, например, круизным туристам, посетителям крупных спортивных мероприятий. Такие послабления для этой категории нужно принимать как можно быстрее", - сказал Дегтярев журналистам в четверг.

По его словам, комитет "является лоббистом в вопросах безвиза и облегчений правил въезда". Парламентарий также констатировал, что Россия является одной из самых сложных стран по получению визы, ее цена - одна из самых высоких.

"После ЧМ-2018 мы проанализируем поток болельщиков, посмотрим со всеми заинтересованными сторонами и органами госбезопасности, какие меры можно предпринять по ослаблению визового механизма. За туристами, которые приехали во время ЧМ-2018, не замечено никаких нарушений, деньги они оставили у малого и среднего бизнеса. Проблем с ними не было", - добавил Дегтярев.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года.