Найдены "черные ящики" разбившегося под Игаркой вертолета

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Найдены "черные ящики" разбившегося в Красноярском крае Ми-8, однако установить причины катастрофы они вряд ли помогут, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружен речевой самописец и параметрическое записывающее устройство. Однако в данном случае они вряд ли содержат достаточно информации, чтобы установить причины произошедшего. Слишком стремительно развивалась авария", - сказал источник.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". На его борту находились 18 человек. По предварительной версии, он зацепил лопастями внешний груз другого вертолета.